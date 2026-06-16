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Витрины старой Москвы: дизайн дореволюционных магазинов

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции поговоришь как в России сформировалась культура шикарного шоппинга, причём для всех слоев населения. Ты узнаешь: – Когда и как начали строиться торговые центры или «пассажи», как их называли? И что там можно было найти. – Как и зачем перестроили Верхние и Средние торговые ряды? Кто и как занимался их отделкой? – Как сформировалась эпоха продуктовых и супермаркетов? Ведь, это не просто знаменитые Елисеевские магазины, но и и другие успешные сетевые гиганты. Аналоги Магнита и Перекрестка? – Что необычного продавали в магазинах? Редкие магазины Российской империи, их ассортимент и цены. – Витрины, искусство оформления интерьеров. Бренды! Как привлекали клиента не только Брокары, но и Чичкин? Что предлагали Кенц или Сименс? Как выглядели залы с товаром, для которого сейчас никто не будет арендовать специальное помещение. – Цены, бренды, обзоры и даже некоторые товары вживую. Лектор: Нелли Де – практикующий архитектор, реставратор, фотограф, искусствовед. Автор готовящихся к изданию книг: «Интерьер и быт доходных домов», «Шехтель». Автор блога «Мои парадки». Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета включено угощение.

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