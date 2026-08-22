На мастер-классе ты создашь деталь интерьера, притягивающую взгляды и свет! В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом и соберёшь своё неповторимое панно. Почувствуй себя художником и ремесленником одновременно — создай панно, которое будет ловить свет и дарить настроение каждый день. Всё заранее подготовлено, осталось лишь вдохнуть жизнь в кусочки стекла. Неважно, есть ли у тебя опыт — главное, чтобы горело желание творить. Время погружения — около 4 часов.