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Мастер-классы
Про событие
Витражная роспись — это как создание сказки, где каждая линия и перелив цвета рассказывают твою уникальную историю. Что тебя ждёт на мастер-классе? — Познакомишься с тайнами витражной росписи; — Научишься наносить изящные контуры и добавлять свет в каждый мазок; — Под руководством мастеров создашь предмет, который будет наполнять твой дом магией и теплом. Распишешь стекло в раме, а если ты уже был на мастер-классе, то бокал иливазу. Продолжительность 3 часа. Необходимо предварительно записаться. Мастер-класс проходит в 16:00 и 19:00.
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