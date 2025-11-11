Витражная роспись — это как создание сказки, где каждая линия и перелив цвета рассказывают твою уникальную историю. Что тебя ждёт на мастер-классе? — Познакомишься с тайнами витражной росписи; — Научишься наносить изящные контуры и добавлять свет в каждый мазок; — Под руководством мастеров создашь предмет, который будет наполнять твой дом магией и теплом. Распишешь стекло в раме, а если ты уже был на мастер-классе, то бокал иливазу. Продолжительность 3 часа. Необходимо предварительно записаться. Мастер-класс проходит в 16:00 и 19:00.