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Виталистика

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Занятие для тех, кто хочет снять накопившееся напряжение и восстановить ресурс через работу с телом. После практики можно заметить ощущение лёгкости и перезагрузки. Формат — мягкий, без спешки. Ты работаешь в своём темпе: — возвращаешь контакт с телом и снимаешь зажимы; — успокаиваешь ментальный шум и перегрузку; — находишь точку опоры через внимание к себе. Проводит автор метода Виталий Кивачицкий — врач, психолог, интегративный тренер Метод строится на трёх элементах: осознанное Движение, работа с Дыханием и Голосом. Это физиологически обоснованные инструменты саморегуляции — без перегруза и форсирования. Занятие завершается расслабляющей медитацией. Если накопилась усталость, напряжение и ощущение, что энергии всё меньше — здесь можно выдохнуть и почувствовать, как в тело приходит лёгкость, в сознание ясность и умиротворение Оплата на входе. С собой: гимнастический коврик. Одежда: свободная, удобная.

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