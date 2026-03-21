Виньяса-йога под живую музыку — это практика, где движение, дыхание и звуки сольются в единый поток. Вибрации ханга, ритмы ориона, джембе и других интуитивных инструментов станут опорой для сменяющих друг друга асан, помогут глубже чувствовать тело и отпустить контроль ума. Этот класс — возможность по-новому взглянуть на привычную практику, усилить контакт с собой и прожить состояние полного присутствия. В начале Любовь Родина проведёт мягкую разминку, а затем вместе с Валентином Тащенковым погрузит тебя в потоковую практику виньясы с синхронизацией движения, дыхания и живой музыки. Закончат класс глубокой релаксацией в шавасане под тонкое звучание инструментов. Класс подойдёт тем, кто хочет расширить свой опыт в йоге, а также всем, кто ищет более глубокое телесное и эмоциональное погружение. Любовь Родина – сертифицированный преподаватель Хатха-йоги и Виньяса флоу. Стоимость: до 19 марта — 3000 руб. после 19 марта — 3500 руб.