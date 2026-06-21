ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Виньяса Флоу и Звукотерапия в Летнее Солнцестояние

Yoga Space Никитская
Вознесенский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+

Про событие

Два мира в одном классе — движение и тишина, усилие и растворение. Виньяса Флоу и Звукотерапия — идеальное сочетание: практика в потоке мягко пробуждает и готовит тело, раскрывая его для глубокого воздействия звука. Первая половина — Виньяса Флоу: асаны и виньясы сменяют друг друга в ритме дыхания, мягко разогревая тело. Практика объединяет точность отстройки, силовой аспект и текучесть потока — гармоничное сочетание статической и динамической нагрузки. Вторая половина — Звукотерапия: целительная шавасана с живым звуком поющих чаш и ароматами эфирных масел. Вибрации проникают глубоко в тело, снимая накопленное напряжение и погружая в состояние глубокого восстановления. Движение пробуждает. Звук исцеляет. Вместе — полное единство тела и ума. Ведущая: Ксения Комиссарова – сертифицированный преподаватель Хатха-йоги и Йоги для женского здоровья. На своих классах придерживается принципа «от простого к сложному», подбирает глубину асан, учитывая индивидуальные возможности практикующих.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста