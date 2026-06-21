Два мира в одном классе — движение и тишина, усилие и растворение. Виньяса Флоу и Звукотерапия — идеальное сочетание: практика в потоке мягко пробуждает и готовит тело, раскрывая его для глубокого воздействия звука. Первая половина — Виньяса Флоу: асаны и виньясы сменяют друг друга в ритме дыхания, мягко разогревая тело. Практика объединяет точность отстройки, силовой аспект и текучесть потока — гармоничное сочетание статической и динамической нагрузки. Вторая половина — Звукотерапия: целительная шавасана с живым звуком поющих чаш и ароматами эфирных масел. Вибрации проникают глубоко в тело, снимая накопленное напряжение и погружая в состояние глубокого восстановления. Движение пробуждает. Звук исцеляет. Вместе — полное единство тела и ума. Ведущая: Ксения Комиссарова – сертифицированный преподаватель Хатха-йоги и Йоги для женского здоровья. На своих классах придерживается принципа «от простого к сложному», подбирает глубину асан, учитывая индивидуальные возможности практикующих.