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Вино с осенним характером

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

«Божоле Нуво прибыло!» — девиз праздника молодого вина, который отмечают ежегодно в третий четверг ноября. В этом году праздник выпадает на 19 ноября. В этот день первые бутылки урожая 2026 года откупоривают в Лионе, по всему миру и… в «Своём Поле». На лекции винного эксперта ты приобщишься к празднику, продегустируешь Божоле Нуво, а также: – поговоришь о винах цвета осени — оранжевых винах, которые уже не первый год остаются мировым трендом; – узнаешь о «туманном» сорте винограда; – к открытию сезона охоты откроешь для себя вина, которые сочетаются с дичью; – подберёшь достойную винную пару к грибам; – обсудишь, с каким вином лучше всего съесть осенний урожай тыкв; – насладишься уютным яблочным пирогом в сочетании со старинным десертным вином. О лекторе: Дарья Мансурова — винный эксперт. Более 15 лет работает в алкогольной сфере. Имеет профессиональный опыт работы у ведущих винных импортёров и производителей крепких напитков. Сбор гостей — в 19:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета входит угощение.

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