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Вино как искусство

Смоленский бульвар, 1/2

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Завершение:

7990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Triple A (AAA) — движение производителей натуральных вин, возникшее в Италии и объединившее мастеров-творцов из разных стран. Идейный вдохновитель ассоциации Лука Гаргано вложали в эти три «А» особый смысл: аббревиатура расшифровывается как «Agricoltori», «Artigiani», Artisti» — «фермеры, ремесленники, творцы». Участники движения — те самые творцы, — верят, что хорошее вино рождается только в гармонии с природой, а их главный принцип — минимальное вмешательство. Поэтому вина отличаются яркой индивидуальностью, они нестандартные и разные от урожая к урожаю. На нашем дегустации познакомишься с коллекцией необычных авторских вин и узнаешь о творцах, которые их создали. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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