При свечах, в старинной усадьбе, испанские вина будут звучать в унисон с живой музыкой: тёплый, бархатный вокал Милы Динерштейн под аккомпанемент гитары мягко переплетётся с историями о вине от сомелье Астры Гаспарян. Это формат без пафоса и правил — как тёплый вечер в Испании, где все свои. Вино будут наливать на пробу, угощать закусками и рассказывать о каждом бокале так, будто делятся семейным секретом. В дегустационном сете — четыре вина, и каждое из них сопровождается своей музыкой, настроением и эмоцией. Музыка здесь — продолжение вкуса: мягкая, пряная, темпераментная, как само испанское вино. А если ты приходишь без пары — это идеальный повод устроить свидание с собой. Надень самое красивое, отпусти суету и позволь себе изысканный отдых. В стоимость входит сет из 4-х вин и лёгкие закуски.