Ужин с представителями винодельческого хозяйства Valdo — лидера среди производителей игристых вин Италии. Дегустация выдающихся итальянских вин и авторская кухня пройдут в сопровождении генерального директора, Массимо Полони, и регионального менеджера, Стефано Ла Торре, которые расскажут истории о своём деле. Винодельческое хозяйство Valdo Spumanti было основано более века назад. Сегодня Valdo принадлежит два хозяйства общей площадью 20 000 кв. м, включающих в себя как виноградники, так и две винодельни, старейшая из которых расположена в самом центре региона Вальдоббьядене – которая верой и правдой служит хозяйству с момента основания. Массимо Полони и Стефано Ла Торре расскажут о развитии компании — и раскроют, как Valdo создаёт изысканную и разнообразную линейку вин, отличающихся свежим и живым характером, идеальных как для самых торжественных случаев, так и для более простых и неформальных встреч. Рассказ пройдёт на английском языке — на ужине будет присутствовать переводчик. Меню ужина: — Valdo Marca Oro — Рийет из кролика — Valdo Cuvee del Fondatore — Карпаччо из осьминога — Villa Donoratico 0,75 — Зобная железа телёнка — Argentiera 0,75 — Вырезка оленя — Valdo Cuvee Viviana — Тарталетки с ягодами и кремом из топленого молока Забронировать стол можно по номеру телефона: +79857680101 (WhatsApp).