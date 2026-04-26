ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Винный ужин: Франция

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

За 2 часа разберёшься в классике кулинарии и виноделия: узнаешь, почему виноделие Франции получило мировую известность и попробуешь культовые сочетания вина и еды. На дегустации тебя ждут 4 вина и 4 блюда. Помогать будут опытные сомелье, которые расскажут всё о правилах дегустации и ответят на любые твои вопросы. Обязательно поговорите не только о вкусах, но и о культурном контексте и развитии французской гастрономии.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста