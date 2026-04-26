Возраст 18+
Еда
Про событие
За 2 часа разберёшься в классике кулинарии и виноделия: узнаешь, почему виноделие Франции получило мировую известность и попробуешь культовые сочетания вина и еды. На дегустации тебя ждут 4 вина и 4 блюда. Помогать будут опытные сомелье, которые расскажут всё о правилах дегустации и ответят на любые твои вопросы. Обязательно поговорите не только о вкусах, но и о культурном контексте и развитии французской гастрономии.
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