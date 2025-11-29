Беседы за вином, где каждый бокал открывает новое знакомство и новую тему. Сначала — короткие разговоры тет-а-тет с карточками вопросов, которые помогут узнать друг друга чуть глубже, чем «как дела?». Затем — мини-группы для обсуждения неожиданных тем. И наконец, большой общий стол, где разгораются споры, рождаются инсайты и появляются новые связи. Симпозиум — это про умение слушать и спорить, дружить и возражать, находить собеседников и оппонентов. Это ивент для тех, кто соскучился по интеллектуальным беседам и хочет расширить свой круг общения. Под каждый круг обсуждения будет своё вино. Всего за вечер ты попробуешь пять интересных и разнообразных вин. Тебя также ждут небольшие закуски.