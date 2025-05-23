Возраст 18+
Еда
Про событие
Лекция в сопровождении вина и легких закусок. Вместе с Анастасией Бахтиной отправишься в путешествие по винному миру и его правилам в условиях самых разных мероприятий: профессиональная дегустация или корпоративный фуршет, званый ужин или бокал шампанского в посольстве. На лекции узнаешь, как обращаться с вином и винными атрибутами.
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