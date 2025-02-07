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Винный Баттл «Венето VS Сицилия»

Винный бутик «Пьемаджио», Лесная улица, 20с4

Начало:

Завершение:

4950₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Прохлада или солнце? Север или юг? Венето или Сицилия? Попробуешь себя в роли рефери и путём дегустации решишь, какие вина больше по душе: северные или южные. Дегустация подборки лучших сочетаний под руководством итальянского сомелье Николаса Джулиано.

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