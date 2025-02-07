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Прохлада или солнце? Север или юг? Венето или Сицилия? Попробуешь себя в роли рефери и путём дегустации решишь, какие вина больше по душе: северные или южные. Дегустация подборки лучших сочетаний под руководством итальянского сомелье Николаса Джулиано.
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