Четыре бокала, четыре континента и бесконечные вкусовые открытия. Это не просто дегустация, а маленькое кругосветное турне для твоего вкуса, где каждый глоток — новая история. Начнут в солнечной Италии с игристого Просекко — лёгкого, искрящегося и по?итальянски праздного. Затем переправятся в Германию, к берегам Мозеля, где Рислинг поражает чистотой и свежестью, оставляя после себя яркое послевкусие. Дальше — жаркая и насыщенная Южная Африка: благородный бленд Шираз?Мурведр?Вьонье, где каждый нюанс рассказывает о силе и характере континента. И завершат маршрут в сердце Испании — в Риохе, с богатым красным 2018 года, в котором сочетаются страсть и традиции виноделия. Каждый бокал — это не только вкус, но и терруар, климат и мастерство виноделов. Подробно расскажут о происхождении вин и особенностях каждого сорта, чтобы ты мог по?настоящему прочувствовать их характер. От лёгких игристых до глубоких красных — это путешествие открывает новые грани вкуса и делает твою дегустацию насыщенной и осмысленной. Попробуй, сравни, задавай вопросы — и уйдёшь с новыми любимыми винами. Места ограничены Максимальное количество участников — 12 человек Запись в ТГ