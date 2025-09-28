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Винное путешествие: от Альп до Кейптауна

Fetish Kafe, улица Ленинская Слобода, 19к2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Четыре бокала, четыре континента и бесконечные вкусовые открытия. Это не просто дегустация, а маленькое кругосветное турне для твоего вкуса, где каждый глоток — новая история. Начнут в солнечной Италии с игристого Просекко — лёгкого, искрящегося и по?итальянски праздного. Затем переправятся в Германию, к берегам Мозеля, где Рислинг поражает чистотой и свежестью, оставляя после себя яркое послевкусие. Дальше — жаркая и насыщенная Южная Африка: благородный бленд Шираз?Мурведр?Вьонье, где каждый нюанс рассказывает о силе и характере континента. И завершат маршрут в сердце Испании — в Риохе, с богатым красным 2018 года, в котором сочетаются страсть и традиции виноделия. Каждый бокал — это не только вкус, но и терруар, климат и мастерство виноделов. Подробно расскажут о происхождении вин и особенностях каждого сорта, чтобы ты мог по?настоящему прочувствовать их характер. От лёгких игристых до глубоких красных — это путешествие открывает новые грани вкуса и делает твою дегустацию насыщенной и осмысленной. Попробуй, сравни, задавай вопросы — и уйдёшь с новыми любимыми винами. Места ограничены Максимальное количество участников — 12 человек Запись в ТГ

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