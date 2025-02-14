На дегустации сможешь погрузиться в атмосферу романтики в нашей уютной винотеке, а заодно пополнить свои знания о виноделии. Узнаешь о тонкостях производства вина, сортах винограда и их вкусоароматических особенностях. Ведущий познакомит с яркими образцами из коллекции и расскажет о подходящих бокалах и гастрономических парах, которые помогут раскрыть все грани напитка. Такое мероприятие станет изумительным подарком для любимого человека и пополнит копилку общих воспоминаний. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.