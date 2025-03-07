Азартная и увлекательная игра-дегустация для всех любителей вина. Гости будут ставить на игристые, белые и розовые вина. Всё как в настоящем казино: игровое поле, фишки, крупье. Ты делаешь ставки: можно начать с простого и поставить на Россия/Не Россия. А можно пойти ва-банк и поставить на страну, сорт и винтаж. Ивент подойдет как новичкам, так и продвинутым знатокам вина. Не переживай: опытные сомелье-крупье будут давать подсказки. А также подробно расскажут обо всех винах в дегустации. В стоимость билета также входят небольшие закуски. И помни, всё что случилось в винном казино — остается в винном казино.