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Винное казино: весенние вина

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Азартная и увлекательная игра-дегустация для всех любителей вина. Гости будут ставить на игристые, белые и розовые вина. Всё как в настоящем казино: игровое поле, фишки, крупье. Ты делаешь ставки: можно начать с простого и поставить на Россия/Не Россия. А можно пойти ва-банк и поставить на страну, сорт и винтаж. Ивент подойдет как новичкам, так и продвинутым знатокам вина. Не переживай: опытные сомелье-крупье будут давать подсказки. А также подробно расскажут обо всех винах в дегустации. В стоимость билета также входят небольшие закуски. И помни, всё что случилось в винном казино — остается в винном казино.

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