Дегустация, на которой сможешь попробовать самые смелые сочетания еды и вина. Что тебя ждёт? Будешь подбирать винные пары к необычной еде. Дошираку, крылышкам KFC и другим деликатесам. Попробуешь невероятные сочетания, найдем идеальные пейринги, обсудишь тренд на junk food with wine, будешь сходить с ума и очень много смеяться. Сомелье также научат тебя дегустировать вино как профи, расскажут, как правильно подобрать вино к ужину и ответят на все интересующие вас вопросы.