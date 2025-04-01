ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Винное безумие: фудпейринг

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, на которой сможешь попробовать самые смелые сочетания еды и вина. Что тебя ждёт? Будешь подбирать винные пары к необычной еде. Дошираку, крылышкам KFC и другим деликатесам. Попробуешь невероятные сочетания, найдем идеальные пейринги, обсудишь тренд на junk food with wine, будешь сходить с ума и очень много смеяться. Сомелье также научат тебя дегустировать вино как профи, расскажут, как правильно подобрать вино к ужину и ответят на все интересующие вас вопросы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста