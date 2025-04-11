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[солдаут] Винное ателье «Регионы Франции. Знакомство»

Офис CCI France Russie, Россия, Москва, Милютинский переулок, 10с1

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Внимание: билетов нет. Лекция & дегустация будут посвящены французским винодельческим регионам и знакомству с основами дегустации вина. Первое мероприятие весеннего цикла встреч откроют вместе с Александрой Аршакуни – бренд-амбассадором виноторговой компании Issi Spirits и VinListo, членом Российской и Московской Ассоциации Сомелье, преподавателем винной школы Wine State.

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