Внимание: билетов нет. Лекция & дегустация будут посвящены французским винодельческим регионам и знакомству с основами дегустации вина. Первое мероприятие весеннего цикла встреч откроют вместе с Александрой Аршакуни – бренд-амбассадором виноторговой компании Issi Spirits и VinListo, членом Российской и Московской Ассоциации Сомелье, преподавателем винной школы Wine State.