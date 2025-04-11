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Про событие
Внимание: билетов нет. Лекция & дегустация будут посвящены французским винодельческим регионам и знакомству с основами дегустации вина. Первое мероприятие весеннего цикла встреч откроют вместе с Александрой Аршакуни – бренд-амбассадором виноторговой компании Issi Spirits и VinListo, членом Российской и Московской Ассоциации Сомелье, преподавателем винной школы Wine State.
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