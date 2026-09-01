Маркет совместно с «Силой Винила», магазином пластинок, вокруг которого с 2016 года собрались коллекционеры и диджеи. В ящиках у магазинов, независимых лейблов, частных продавцов и коллекционеров — джаз, фанк, регги, рок, хип-хоп, электроника и авангард: от переизданий до раритетов. За три дня ты сможешь: • Найти редкую пластинку — маркет работает с 12:00 до 22:00 • Послушать живой диджей-сет — в пятницу с 17:00, в субботу и воскресенье с 15:00 • Познакомиться с техниками диджеинга на мастер-классе в субботу в 17:00 • Разобраться, с чего начинать коллекцию, на лекции в воскресенье в 16:00 В одном месте окажутся коллекции, которые обычно не пересекаются.