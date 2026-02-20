Концерт электронной музыки, приуроченный к выходу нового альбома Nikita Shishkin — «Видишь я все еще здесь», на отечественном лейбле Fuselab. Вечер будет сопровождать визуальное оформление от Марии Скворцовой (m.skvod) и звуковая инсталляция от резидентки Fuselab — Karner Red. Diana Sholk с к о р л у п а Nikita Shishkin Karner Red m.skvod Двери: 18:00 Начало: 19:00