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Видишь я всё ещё здесь

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт электронной музыки, приуроченный к выходу нового альбома Nikita Shishkin — «Видишь я все еще здесь», на отечественном лейбле Fuselab. Вечер будет сопровождать визуальное оформление от Марии Скворцовой (m.skvod) и звуковая инсталляция от резидентки Fuselab — Karner Red. Diana Sholk с к о р л у п а Nikita Shishkin Karner Red m.skvod Двери: 18:00 Начало: 19:00

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