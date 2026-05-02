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Видеокассета твоих родителей

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

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от 1700₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Саранские абьюзеры женских сердец представят душераздирающие истории на большом сольном концерте. Море слёз, воспоминания о первой любви и, конечно, танцы — этот вечер согреет тебя», — обещают музыканты. Анонсировав треки ещё в конце 2025 года, звёзды рингтон-панка — именно так называют динамичную и драйвовую поп-музыку с гитарами и лирическими текстами участники коллектива — провели практически все первые месяцы года на студии, записывая свои хиты.

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