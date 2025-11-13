Рыбак Иван Морозов, оставив дома молодую жену Катю, отправляется в путь, обещая вернуться с добычей: едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. В компании случайного попутчика Сергея Волкова Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать страшный выбор, который изменит его судьбу. «Ветер» — роуд-муви в постапокалиптических декорациях южнорусской природы, снятое по сценарию легендарных Петра Луцыка и Алексея Саморядова — не менее легендарным Сергеем Члиянцем, продюсером «Бумера», «Настройщика» и «Мама, не горюй». Фильм — победитель международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» (лучший российский фильм, лучшая мужская роль). После показа — дискуссия с участием режиссёра Сергея Члиянца