Темой фестиваля станет добрососедство: в центре проекта появится большой общий стол для общения, встреч и новых знакомств. Вокруг него развернётся программа со специальными меню от ресторанов Lucky, открытыми тренировками, мастер-классами и живой музыкой. Фестиваль выйдет за пределы гастрономической программы. DDX Fitness NERO и SCULPT проведут открытые тренировки для всех желающих. DDX Fitness NERO представит Inside Flow Yoga — практику, объединяющую йогу, музыку и движение. Студия здорового фитнеса SCULPT проведёт функциональные тренировки, TRX и пилатес на реформере. Все занятия бесплатные, количество мест ограничено, посещение возможно по предварительной записи. Отдельная программа предусмотрена для гостей с питомцами. 12 сентября в кофейне-бистро «Натура» пройдёт вечер «Латте и лапы» с буфетом для собак и подарками от Penny & Sheldon. «Рэтш» проведёт мастер-класс «Адресник для питомца из бусин», а специалисты ClubPet — занятия для собак и их владельцев. Кинолог ClubPet проведёт мастер-класс «Расслабься, я рядом», который поможет собакам чувствовать себя спокойно и уверенно в общественных пространствах. Особую атмосферу фестиваля создаст выступление Карины Цветковой — финалистки шоу «Голос» — вместе с бэндом, участники которого выступают на международных и всероссийских джазовых фестивалях. 12-13 сентября 10:00 до 20:00