Этим весенним вечером сможешь отправиться в одно из самых увлекательных вкусовых приключений — в мир ароматного чая и утонченных вин. Чай и вино — два мира, между которыми больше общего, чем кажется. На нашем дегустации узнаешь о сходствах двух напитков, познакомишься с традициями и способами производства и откроешь для себя богатство вкусов и ароматов. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.