За окном погода со знаком плюс, время создать тёплое настроение. Время собраться в дружной атмосфере, заварить самые весенние сорта чая и обсудить всё самое хорошее. Тебя ждёт погружение в чайную культуру и философию Востока в ламповой обстановке. Насладишься удивительно ароматным и согревающим чаем, цветочные, фруктовые и ягодные оттенки вкуса. В программе множество сортов улунов, зелёного, белого чая из различных провинций Китая. Запись в ВК