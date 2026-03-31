Весенняя чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
За окном погода со знаком плюс, время создать тёплое настроение. Время собраться в дружной атмосфере, заварить самые весенние сорта чая и обсудить всё самое хорошее. Тебя ждёт погружение в чайную культуру и философию Востока в ламповой обстановке. Насладишься удивительно ароматным и согревающим чаем, цветочные, фруктовые и ягодные оттенки вкуса. В программе множество сортов улунов, зелёного, белого чая из различных провинций Китая. Запись в ВК
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи