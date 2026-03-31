ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Весенняя чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

За окном погода со знаком плюс, время создать тёплое настроение. Время собраться в дружной атмосфере, заварить самые весенние сорта чая и обсудить всё самое хорошее. Тебя ждёт погружение в чайную культуру и философию Востока в ламповой обстановке. Насладишься удивительно ароматным и согревающим чаем, цветочные, фруктовые и ягодные оттенки вкуса. В программе множество сортов улунов, зелёного, белого чая из различных провинций Китая. Запись в ВК

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста