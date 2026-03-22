На мастер-классе ты погрузишься в мир мягких оттенков и нежных переходов цвета, освоишь приёмы работы с пастелью и научишься передавать свет, воздух и настроение весеннего пейзажа. В итоге у тебя получится яркая и выразительная работа, наполненная теплом и вдохновением. Все материалы включены в стоимость.