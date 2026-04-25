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Всё расцветает и набирается новых сил, чтобы позже выгореть. 25 апреля на двух сценах клуба Склад №3 и бара Столярка (Малая Семёновская 5с3) тебя ждут новые имена и старые друзья: гюнтер / Муравьеворот / сплошь / пешт. / *Голый вторник (ех. мерзавцы) / Вещь / Контрастность / Запасный Выход / введите имя / Песочница имени меня
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