Всё расцветает и набирается новых сил, чтобы позже выгореть. 25 апреля на двух сценах клуба Склад №3 и бара Столярка (Малая Семёновская 5с3) тебя ждут новые имена и старые друзья: гюнтер / Муравьеворот / сплошь / пешт. / *Голый вторник (ех. мерзавцы) / Вещь / Контрастность / Запасный Выход / введите имя / Песочница имени меня