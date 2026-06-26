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Верните мой 2007

Gremm, Варшавское шоссе, 150Б

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Шоу-парения с атмосферой лобного места «Дома-2», диджей-сеты с хитами нулевых и танцевальными баттлами в духе MTV, приветственные коктейли «Космополитен» и «Секс на пляже», гримёр-зона, где каждому желающему нанесут голубые тени, сделают чёрные стрелки и космо-пучки с блестками. Дресс-код – купальники и накидки кислотных, розовых и неоновых оттенков, стразы, цепи и заклепки. Чем гиперболизированнее, тем лучше. Промокод на скидку -20%: SPECIAL007

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