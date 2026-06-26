Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Шоу-парения с атмосферой лобного места «Дома-2», диджей-сеты с хитами нулевых и танцевальными баттлами в духе MTV, приветственные коктейли «Космополитен» и «Секс на пляже», гримёр-зона, где каждому желающему нанесут голубые тени, сделают чёрные стрелки и космо-пучки с блестками. Дресс-код – купальники и накидки кислотных, розовых и неоновых оттенков, стразы, цепи и заклепки. Чем гиперболизированнее, тем лучше. Промокод на скидку -20%: SPECIAL007
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи