Шоу-парения с атмосферой лобного места «Дома-2», диджей-сеты с хитами нулевых и танцевальными баттлами в духе MTV, приветственные коктейли «Космополитен» и «Секс на пляже», гримёр-зона, где каждому желающему нанесут голубые тени, сделают чёрные стрелки и космо-пучки с блестками. Дресс-код – купальники и накидки кислотных, розовых и неоновых оттенков, стразы, цепи и заклепки. Чем гиперболизированнее, тем лучше. Промокод на скидку -20%: SPECIAL007