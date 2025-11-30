Верь своей собаке
ул. Казакова 8, стр. 3
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Завершение:
от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Люди – это программируемые существа, и если что-то закодировано, следовательно, это можно и раскодировать. Недалёкое будущее, шестеро незнакомцев оказываются в убежище. Никто из них не знает, что произошло снаружи — климатический кризис, вторжение инопланетян или ядерная катастрофа? Когда это закончится? Выживут ли они? И главное — что им может помочь? В спектакле соединен кукольный театр с тарантиновским количеством крови и реслингом, индийские танцы, игра на баяне и фильм «Назад в будущее».
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