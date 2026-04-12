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Велотренажёрный фест

VK Gipsy, Болотная наб., 3/4, стр. 2

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Завершение:

от 4250₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

В день космонавтики совершишь путешествие в галактическое пространство. Старт после обеда, чтобы успеть выспаться. Конкурс за самый лучший костюм и приз — билет на следующий фест. Вперёд за байки под жирнейший электронный звук от диджея в компании лучших тренеров. Расписание состоит из 3-х заездов, выбирай удобное время и самую желанную атмосферу: 15:00 Галактика Новое путешествие сквозь звезды и другие миры, всё самое космическое и неизведанное здесь. 17:00 Галактика: Яркие краски Яркая одежда, хаус-музыка, немного техно и драм-н-бейса. Надень цветное и будь в центре внимания. 19:00 Галактика: Инферно Главный разрыв дня. Хард техно, драм-н-бейс — веселье и адреналин до предела. Только для смелых.

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