В день космонавтики совершишь путешествие в галактическое пространство. Старт после обеда, чтобы успеть выспаться. Конкурс за самый лучший костюм и приз — билет на следующий фест. Вперёд за байки под жирнейший электронный звук от диджея в компании лучших тренеров. Расписание состоит из 3-х заездов, выбирай удобное время и самую желанную атмосферу: 15:00 Галактика Новое путешествие сквозь звезды и другие миры, всё самое космическое и неизведанное здесь. 17:00 Галактика: Яркие краски Яркая одежда, хаус-музыка, немного техно и драм-н-бейса. Надень цветное и будь в центре внимания. 19:00 Галактика: Инферно Главный разрыв дня. Хард техно, драм-н-бейс — веселье и адреналин до предела. Только для смелых.