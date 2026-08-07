Погрузись в атмосферу техно и почувствуй, как ритм задаёт темп каждой минуты тренировки. Вместе с Пятёрочкой и Rock the Cycle тебя ждёт 45 минут интенсивного заезда на велотренажёрах под мощный DJ-сет. Заряжайся энергией, крути педали в такт музыке и испытай незабываемые эмоции. После тренировки — полезные угощения от «Вкус & Польза». 19:30 - Крути педали под техно 20:30 - Крути педали под хаус 21:30 - Крути педали под драм-н-бэйс