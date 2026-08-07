ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

ВелоДвиж: крути педали под техно

Сфера Х5, Парк культуры и отдыха имени М. Горького, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Погрузись в атмосферу техно и почувствуй, как ритм задаёт темп каждой минуты тренировки. Вместе с Пятёрочкой и Rock the Cycle тебя ждёт 45 минут интенсивного заезда на велотренажёрах под мощный DJ-сет. Заряжайся энергией, крути педали в такт музыке и испытай незабываемые эмоции. После тренировки — полезные угощения от «Вкус & Польза». 19:30 - Крути педали под техно 20:30 - Крути педали под хаус 21:30 - Крути педали под драм-н-бэйс

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста