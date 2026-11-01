Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Нью-Йорк, 1922 год. Загадочный миллионер Джей Гэтсби закатывает самые роскошные вечеринки на Лонг-Айленде, и всё ради одной-единственной женщины. Баз Лурман превратил роман Фицджеральда в ослепительное шоу с джазом, шампанским и ДиКаприо в лучшей форме. Красиво, громко и очень грустно. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent