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«Великий Гэтсби» в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Нью-Йорк, 1922 год. Загадочный миллионер Джей Гэтсби закатывает самые роскошные вечеринки на Лонг-Айленде, и всё ради одной-единственной женщины. Баз Лурман превратил роман Фицджеральда в ослепительное шоу с джазом, шампанским и ДиКаприо в лучшей форме. Красиво, громко и очень грустно. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

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