Его история — это история королевской и аристократической моды, ведь кружево всегда олицетворяло знатность и богатство. История кружева «сплетена» из символов: чёрное ассоциируется с чувственностью, обольщением и загадочностью, которые сделали его почти символом бельевой эстетики и готического стиля. Белое кружево символизирует нежность и чистоту и традиционно дополняет образ невесты. Розовое привносит в образ кукольность и игривость. В современной моде кружево переосмысляется и становится важным элементом самых разных образов: романтических, с элементами историзма, в готической эстетике и бельевом стиле, в ретро-образах и даже в повседневной одежде. Что будет на этой лекции: – От Ренессанса и барокко до модерна и 1950-х годов: знаковые моменты в истории кружевной моды. – Шантильи, алансон, венецианское кружево, гипюр и другие виды кружева: чем они отличаются и где используются. – Кристобаль Баленсиага и Юбер де Живанши, Christian Dior и Valentino, Chanel и Alexander McQueen, Prada и Dolce & Gabbana. Модельеры, модные дома и бренды, сделавшие кружево частью своей ДНК и предметом модных экспериментов. – Главные кружевные тренды сезонов осень-зима 2026 года и весна-лето 2027 года в коллекциях Valentino, Saint Laurent, Chloé, Fendi, Acne Studios, Simone Rocha и других брендов. О лекторе: Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, лектор, журналист. Куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино. Постоянный лектор Московского музея современного искусства. Сбор гостей — в 19:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета входят угощение, чай и вино.