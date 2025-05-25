В центре вечера — звучание живого органа, одного из самых величественных музыкальных инструментов в истории, вдохновлявшего человека на протяжение множества веков. Его голос будет переплетаться с тембрами скрипки и флейты, а магическое звучание арфы дополнит гармонию особенным романтизмом. Этот концерт — не просто встреча с искусством, а возможность прикоснуться к вечности в пространстве, в котором от звуков замирает сама история. Погрузись в атмосферу изысканности и величия и насладись настоящей магией момента. Программа: Концерт «Орган в Царицыно: от Баха до Циммера» — это магическое путешествие через века, где орган становится живым мостом между величием барочной музыки и современными кинематографическими шедеврами. В первой части звучат бессмертные произведения Иоганна Себастьяна Баха: драматическая токката ре минор, чувственная прелюдия «Ich ruf zu dir», знакомая по фильму «Солярис», и переложения скрипичных и виолончельных сочинений, наполненные светом и мощью барокко. Постепенно атмосфера меняется, и на смену величественным барочным аккордам приходят эпические саундтреки Ханса Циммера из фильмов «Интерстеллар», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря». Музыка, исполненная в слиянии органа, арфы, флейты и скрипки, раскрывает кинематографические темы в новом свете, даря им глубину и эмоции, недостижимые для цифровых записей. Исполнители: Анастасия Быкова (орган) — лауреат международных конкурсов, выпускница РАМ им. Гнесиных, член немецкого «Общества друзей органа» («Gesellschaft der Orgelfreunde»). Тамара Егорова (скрипка) — исполнительница, проходившая обучение в лучших школах Европы. Татьяна окончила РАМ имени Гнесиных и в качестве солистки играла с оркестрами во Франции, Испании, Италии, Германии, Японии. Член Московского Музыкального общества. Лиманская Нина (флейта) — лауреат международных конкурсов, разработчик авторских программ и статей по раннему музыкальному образованию, солистка инструментального ансамбля «Velvia music». Айдана Карашева (арфа) — лауреат международных конкурсов, выпускница МГК им. П.И. Чайковского, ведущая активную концертную и просветительскую деятельность в городах России и за рубежом. Автор проекта музыкального лектория «Тайны арфы». Член Русского арфового общества. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.