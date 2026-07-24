Эту пятницу по праву можно будет назвать попсовой. Те самые хиты, легенды сцены и все иконы поп-культуры. Ты точно знаешь эти треки, даже если не слушаешь каждый день — а значит, голос к субботнему утру пропадёт. Игристое, танцы везде и даже там, где это игристое стояло, публика как с обложек и ни единой причины уезжать пораньше. VOVASH YAMPOLSKAYA HARRYOTVALI