Представь: 400-е годы до нашей эры, Древняя Греция, Гиппократ осматривает пациента и определяет избыток какой желчи — чёрной или желтой — является причиной его недуга. Спустя более 2000 лет, листая ленту рилсов, ты натыкаешься на специалиста «интегрантивной медицины», призывающего купить гайд по улучшению желчеоттока, дабы очистить твои «загрязнённые органы», полные токсинов, чтобы вернуть чистоту кожи, энергию, молодость и многое другое. Проходят века, а идея претерпевает лишь незначительные изменения. Что не так с этими представлениями, а также почему нужно гнать не желчь, а мысли о детоксах, накоплении токсинов и эфемерном нарушении желчеоттока? Обсудим всё это на лекции с гастроэнтерологом Егором Язевым. Кто рассказывает? Егор Язев. Врач-гастроэнтеролог клиники Фомина. Ассистент кафедры терапии факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ. Сертифицированный специалист по low-FODMAP диете. Автор телеграм-канала «Газовый гигант», популяризатор диетических мер для уменьшения вздутия и объема кишечных газов, борец за качество жизни людей с функциональными расстройствами кишечника (например, синдром раздраженного кишечника).