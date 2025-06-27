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Вечная гармония в окружении 1000 свечей

Новомытищинский проспект, 6, 2-й этаж, территория церкви

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от 900₽ до 2100₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Огненная Симфония: Уникальная атмосфера, где море свечей становится частью шоу. Романтика и загадка в каждом мерцании. Погрузись в завораживающий мир музыки из легендарных кинофильмов в исполнении фортепиано и скрипки. В свете тысячи свечей сцена оживет мелодиями, которые дарят вдохновение, пробуждают воспоминания и наполняют сердце эмоциями. В течение 2 часов тебя ждёт путешествие по самым ярким саундтрекам мирового кинематографа. От волшебных мотивов классики Голливуда до проникновенных мелодий современных фильмов — каждый аккорд станет частью незабываемого вечера. Тёплый, камерный свет свечей создаст уникальную атмосферу, в которой музыка зазвучит по-новому, раскрывая всю свою глубину и красоту. Этот концерт — настоящий праздник для ценителей кино и живой музыки, возможность на мгновение оказаться в волшебном мире кинематографа, не выходя из зала. Дресс-код: вечерний коктейль (мужчины: костюм/рубашка; женщины: платья/элегантный наряд) В зоне фойе (1 этаж) будет располагаться мини-выставка с буфетом. Билеты можно сохранить в виде скриншота на телефон или распечатать. Обязательно иметь при себе, так как будет проверка билетов гостей при входе в здание. Промокод на скидку 30%: SOUND

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