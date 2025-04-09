Возраст 14+
Про событие
Приходи на пробежку в Нескучном саду. Участники побегут одной группой. Темп: 5:30-5:40 мин/км Дистанция: 12 км Время сбора: 19:00 Время старта: 19:30 До старта: знакомишься и обсуждаешь интересующие вопросы. В магазине можно переодеться и оставить свои вещи. Хорошая новость для тех, кто планирует бежать кросс «?Спутник». Команда ZELRUN даёт скидку на регистрацию участникам бегового комьюнити. Если ты ещё не зарегистрировался на кросс, но планируешь это сделать, то пиши в @vetercommunity и тебе вышлют промокод на скидку. Регистрация обязательна! Вопросы: https://t.me/tomastulova
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