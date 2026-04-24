Александр Шадрин лично познакомит тебя со своей коллекцией – самым большим собранием работ Дали и Пикассо в России. Экскурсия проходит в уникальных исторических интерьерах Путевого дворца Василия III по обновленной экспозиции выставки Дали и Пикассо. На время программы музей закрывается для посещения. В программе: – история формирования коллекции; – интересные факты о творчестве, жизни и взаимоотношениях художников; – история отношений художников с их любимыми женщинами; Лектор: Александр Шадрин – президент фонда «Искусство наций». Билет даёт право на посещение выставки «Дали и Пикассо» в день мероприятия.