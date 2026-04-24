Вечерняя авторская экскурсия владельца выставки «Дали и Пикассо»
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Александр Шадрин лично познакомит тебя со своей коллекцией – самым большим собранием работ Дали и Пикассо в России. Экскурсия проходит в уникальных исторических интерьерах Путевого дворца Василия III по обновленной экспозиции выставки Дали и Пикассо. На время программы музей закрывается для посещения. В программе: – история формирования коллекции; – интересные факты о творчестве, жизни и взаимоотношениях художников; – история отношений художников с их любимыми женщинами; Лектор: Александр Шадрин – президент фонда «Искусство наций». Билет даёт право на посещение выставки «Дали и Пикассо» в день мероприятия.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи