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Вечерняя авторская экскурсия владельца выставки «Дали и Пикассо»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Александр Шадрин лично познакомит тебя со своей коллекцией – самым большим собранием работ Дали и Пикассо в России. Экскурсия проходит в уникальных исторических интерьерах Путевого дворца Василия III по обновленной экспозиции выставки Дали и Пикассо. На время программы музей закрывается для посещения. В программе: – история формирования коллекции; – интересные факты о творчестве, жизни и взаимоотношениях художников; – история отношений художников с их любимыми женщинами; Лектор: Александр Шадрин – президент фонда «Искусство наций». Билет даёт право на посещение выставки «Дали и Пикассо» в день мероприятия.

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