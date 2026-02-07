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Вечерняя авторская экскурсия владельца выставки «Дали и Пикассо» с дегустацией

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Александр Шадрин лично познакомит тебя со своей коллекцией – самым большим собранием работ Дали и Пикассо в России. Экскурсия проходит в уникальных исторических интерьерах Путевого дворца Василия III по обновленной экспозиции выставки Дали и Пикассо. На время программы музей закрывается для посещения. В программе: – история формирования коллекции; – интересные факты о творчестве, жизни и взаимоотношениях художников; – история отношений художников с их любимыми женщинами; – экскурсия по представленным на выставке «Дали&Пикассо» работам; – живое общение с коллекционером за бокалом вина. Лектор: Александр Шадрин Президент фонда «Искусство наций» Билет даёт право на посещение выставки «Дали и Пикассо» в день мероприятия.

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