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Вечерний Soundhealing в гамаках

Пространство Like a bird, Бауманская улица, 24

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 12+

Про событие

Медитативная практика глубокой перезагрузки и релаксации в гамаках унесёт в неизведанные просторы космоса в твоём воображении — под живое звучание поющих тибетских чаш, гонга и другой улётной перкуссии ты погрузишься в атмосферу невесомости. А на финал вечера запланирована чайная церемония для мягкого и размеренного возвращения на землю. Ожидаемые эффекты: — Отдых и перезагрузкуа твоей нервной системы — Отпустишь переживания и тревожность — Придёшь в состояние глубокого спокойствия, расслабления и умиротворенности — Повысишь общий уровень энергии и гармонизируешь энергетические центры в теле Подходит для любого уровня подготовки. Ведущий: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu.ru, гипнотерапевт, музыкант более 20 лет, автор практикума «Любовь отца». В ритме мегаполиса жизненно необходимо замедляться и давать себе качественный отдых.

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