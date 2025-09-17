Медитативная практика глубокой перезагрузки и релаксации в гамаках унесёт в неизведанные просторы космоса в твоём воображении — под живое звучание поющих тибетских чаш, гонга и другой улётной перкуссии ты погрузишься в атмосферу невесомости. А на финал вечера запланирована чайная церемония для мягкого и размеренного возвращения на землю. Ожидаемые эффекты: — Отдых и перезагрузкуа твоей нервной системы — Отпустишь переживания и тревожность — Придёшь в состояние глубокого спокойствия, расслабления и умиротворенности — Повысишь общий уровень энергии и гармонизируешь энергетические центры в теле Подходит для любого уровня подготовки. Ведущий: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu.ru, гипнотерапевт, музыкант более 20 лет, автор практикума «Любовь отца». В ритме мегаполиса жизненно необходимо замедляться и давать себе качественный отдых.