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Маркет в Топи

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

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Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 16+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Своп в стиле Смешариков и Garage Маркет в Топи «Ты – раритет, я – раритет, выходит мы с тобой какая-то своеобразная коллекция» Лето подошло к концу, а это повод не только обновить гардероб интересными и раритетными вещицами, но и обменяться «секретиками» на просторах Ромашковой долины в уютной Топи. У тебя будет прекрасная возможность примерить на себя образ любимого героя, поболтать с Копатычем о дефиците картошки и покопаться в сундуках Совуньи. P.s. вещи на обмен приноси любые — не в тематике. Можно прийти в образе или полноценном косплее — для вайба, но совсем необязательно. Формат участия: Своп — билет за 300р. В стоимость входит: участие в СВОПе и угощения Своп + участие в активностях — билет за 500р. В стоимость входит участие в СВОПе, угощения и возможность присоединиться к тематическим МК Бронь: https://t.me/swamp_creative_bot Garage Маркет — вход свободный Есть доступ к вещам с определённых рейлов и угощениям, нет доступа к СВОПу и активностям. Подробнее о правилах Свопа и Маркета в отдельном посте для твоего удобства (https://t.me/swamp_cw/509)

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