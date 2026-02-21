Что тебя ждёт? — Народный театр «Шыбер-выбер» с увлекательными народными сказками; — Ряженые, которые были неотъемлемой частью народного гуляния на Масленице; — Состязания и молодецкие забавы с возможностью выиграть призы. Это было обязательное действие на народных праздниках во всех деревнях России; — Ты выучишь настоящую масленичной песню, которая пелась 100 лет назад; — Мастер-класс по созданию персональной куклы-масленки. Ты сможешь её сжечь как прощание со старым, или просто забрать домой, как сувенир; — И в конце ты спляшешь несколько старинных танцев. Приходи ощутить атмосферу деревенского праздника в центре Москвы. Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современной городской жизни.