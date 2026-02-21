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Вечерка-гуляние «Чего? Кого? Масленица!»

ДК Исток, Большая Никитская улица, 60с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Стендап
Игры
Спектакли

Про событие

Что тебя ждёт? — Народный театр «Шыбер-выбер» с увлекательными народными сказками; — Ряженые, которые были неотъемлемой частью народного гуляния на Масленице; — Состязания и молодецкие забавы с возможностью выиграть призы. Это было обязательное действие на народных праздниках во всех деревнях России; — Ты выучишь настоящую масленичной песню, которая пелась 100 лет назад; — Мастер-класс по созданию персональной куклы-масленки. Ты сможешь её сжечь как прощание со старым, или просто забрать домой, как сувенир; — И в конце ты спляшешь несколько старинных танцев. Приходи ощутить атмосферу деревенского праздника в центре Москвы. Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современной городской жизни.

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