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Вечеринки в клубе Mason St.One

Mason St. One
ул. Большие Каменщики, 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В клубе царит поистине загадочная и неповторимая атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перформансами от лучших артистов электронной культуры и будоражащим иммерсивным шоу. 7 августа, пятница Sergo Fefe Benjamin Blues Notego & Bessporno Katya Unreal Asara Mikhaylov 8 августа, суббота Open Decks Judge Dani Hageman Sham Jam Время: 00:00–08:00 Дресс-код: классический, элегантный повседневный, деловой повседневный, полностью чёрный Списки / бронь столов по кнопке «Купить билет».

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