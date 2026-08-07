В клубе царит поистине загадочная и неповторимая атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перформансами от лучших артистов электронной культуры и будоражащим иммерсивным шоу. 7 августа, пятница Sergo Fefe Benjamin Blues Notego & Bessporno Katya Unreal Asara Mikhaylov 8 августа, суббота Open Decks Judge Dani Hageman Sham Jam Время: 00:00–08:00 Дресс-код: классический, элегантный повседневный, деловой повседневный, полностью чёрный Списки / бронь столов по кнопке «Купить билет».