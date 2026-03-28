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Про событие
Холодный ветер с моря треплет бороды. Мечи звенят, топоры ищут плоть. Боги смотрят свысока и выбирают достойных. Конунг Бьёрн Железный Коготь собирает свой клан на Великую Битву. Не на жизнь, а на славу. Тот, кто покажет себя в бою, в играх и в постели, войдёт в Вальгаллу — даже не умирая. Тебя ждут настоящие северные испытания: — Стена щитов — командные сражения на мягких мечах — Хольмганг — поединки один на один — Метание топора — проверка меткости — Игры викингов — древние состязания на силу и ловкость — Пир в чертоге — с мёдом, мясом и скальдическими тостами — Святилище Фрейи — для тех, кто ищет не битвы, а нежности, умиротворения и снятие напряжения — Древние релакс ритуалы — баня на дровах, массажи Но берегись Локи бродит среди гостей и сеет смуту, а старая Вёльва уже видит твою судьбу DC/FC Одежда Примеры: https://t.me/ushechki/99 Билеты: пара 10К мужчина 9К девушка 2К Билеты в ТГ Акции: Подруги — вход свободный Пятёрка (первые 5 гостей) — скидка 25% Приведи гостя (пара, мужчина) скидка 50% Тройка (3 пары, 3 мужчин, 2 пары + мужчина, 2 мужчин + пара) скидка 33% Репост в сторис (https://t.me/ushechki/s/10) (действует до 28.03) скидка 25% 28 марта стоимость билетов на 30% выше
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