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Прямая линия деда Циклопа и деда Колюни с московским электоратом. «Мы собрали группу сыграть пару концертов по приколу», «если записать больше двух альбомов — c ума сойти можно», «если творческий человек, даже талантливый, очень долго занимается творчеством, у него нет того куража как в начале пути» и другие интересные истории от патриархов русского андеграунда. Примерная программа: ДР ДЕДА ЦИКЛОПА / ДР КОЛЮНИ / ДЕЕББББ / ИВКЦ Вход: free донат в банку именинникам. Двери 19:00. Узнать об апдейтах можно на странице мероприятия — https://vk.com/event228821754
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