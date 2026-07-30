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Вечеринка в честь выхода фильма «Одиссея»

Unique Pleasure, Ярцевская улица, 19

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки

Про событие

Если ты считаешь себя истинным киноманом, то одно упоминание имени Кристофера Нолана должно вызывать у тебя приятный трепет и предвкушение чего-то грандиозного. Ты наверняка в курсе базовой истории: Одиссей, царь Итаки, после десяти лет Троянской войны хочет вернуться домой. Но тут он, на свою беду, ссорится с Посейдоном — и вместо спокойного плавания получает десять лет чистого адреналина и приключений. Режиссёр реализовал давнюю мечту, экранизировав поэму Гомера с эпическим размахом. Сирены пытаются заманить его песней, циклоп хочет закусить им на ужин, жуткие морские чудища готовы разорвать корабль на части, а вокруг — волшебницы, нимфы, царевны… В общем, скучать не придётся. Тайминг: 19:00 Сбор звёздных гостей и фото на красной дорожке 19:30 Зажигательные танцы с коктейлями под DJ сет 19:50 Получаем попкорн со вкусом красивой жизни 20:20 Премьерный показ Дресс-код — Cocktail White

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