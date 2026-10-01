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Вечеринка с ИИ (AI Generation Party)

Restaurant by Deep Fried Friends
Яузская улица, 10/2с2

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добро пожаловать в будущее! ИИ-контент захватил ленты, нейросети штампуют нейрослоп, Илон Маск заставляет машины летать, а БЭК генерирует всё новые поводы встретиться. Впервые за пультом робот-гуманоид — и никакого ИИ на экране, всё по-настоящему в DFF. Специальный гость ИИ-тусы — диджей Narodnii, автор того самого хита «Ты моя б…». А на остальное лимит исчерпан. Обновишься в пятницу. Лайн-ап: Робот-гуманоид Диджей Narodnii Kirakira Egor Opium + August Marisa Диджей Angelina Диджей Татьяна B2B Захар

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