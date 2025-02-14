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Вечеринка «неТиндер»

Антикафе Греча
ул. Лизы Чайкиной, 6

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1000₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

На вечеринке в кругу единомышленников тебя ждёт: – аниме-киновечер; – мастер-класс по «Минка» и табличек для желаний; – игротека с японскими настольными играми; – встреча любителей манги и викторина по аниме и японской культуре; – музыкальный вечер с J-pop и J-rock; – покупка футболок по аниме; – конкурс на лучший костюм; – фотозона с аниме-декором. Бонусом можно приносить свою еду и алкоголь (пробковый сбор включён в стоимость билета, также необходимо иметь с собой чек), а также взять медовуху и молочные коктейли на баре. Дресс-код: костюм аниме-персонажа или просто с элементами японской культуры. Мероприятие проводится по предварительной записи по телефону. Прийти можно в любое удобное время.

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